“No ganamos las elecciones para buscar las salidas rápidas y superficiales”

El intendente Carlos Koopmann realizó ayer la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Zapala. Durante su discurso realizó una descripción del estado en el que encontró algunos sectores de la municipalidad y por otro lado, enumeró una serie de obras y propósitos que serán prioritarios en los próximos días.

En el inicio, agradeció el apoyo del gobernador Omar Gutiérrez. Luego apuntó contra la gestión anterior. “No podemos resolver en dos meses algo que se viene acumulando desde hace tiempo, a veces me pregunto qué les pasó a algunos de los dirigentes que han gobernado la ciudad, me cuesta entender que no les haya importado cambiar las cosas”.