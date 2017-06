“No estoy de acuerdo con el día del hincha,falta el respeto a otras generaciones”

El ídolo máximo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Mario Humberto Lobo habló respecto al presente del club de sus amores. Lo institucional , lo deportivo y su mirada especial respecto al “día del hincha”

El goleador histórico y máximo referente en lo deportivo de la institución se manifestó respecto a la actualidad de Gimnasia.

En primer momento respecto a los festejos organizados para el 08/06 opinó “Para mi decir que es el día del hincha no estoy de acuerdo, festejar que te salvas del descenso es faltarle el respeto a otras generaciones y a gente que hizo y le dio mucho a la institución, es preferible festejar con algún logro o título, Gimnasia tiene muchos momentos en su historia para festejar, esa es mi opinión personal; el día del hincha tiene que estar relacionado con la fundación del club”

“El presente del Lobo es duro, la gente no se identifica con el plantel , el equipo no invita a que lo sigan; ni cuando se jugaban los torneos de la liga jujeña lo seguían menos de cinco mil personas, la gente es la que tiene la última palabra; por encima de lo institucional está el negocio del fútbol, ahora hay jugadores que no están habilitados y que el club le tiene que pagar el sueldo”

Al referirse a lo que motiva el momento institucional y deportivo que vive el Lobo , expresó “La dirigencia se encarga de contratar a un plantel por lo que son los primeros responsables de la actualidad del club, yo estoy dolido, soy un agradecido a Gimnasia pero hay que hablar las cosas con claridad, hace años hay gente que maneja el fútbol y que no sabe nada; me duele mucho más la venta de la sede, mas aún cuando se dice que el club está económicamente saneado”

Por último indicó “Yo se que no tengo lugar en este Gimnasia, no me preocupa ; el club tendría que estar peleando el ascenso todos los años”