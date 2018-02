No está garantizada la recarga de cajeros durante el fin de semana

El Secretario General de la Asociación Bancaria Seccional San Rafael, Ernesto Monasterio dijo que no está confirmada la recarga de cajeros automáticos para el fin de semana y recomendó alternativas para acceder a dinero en efectivo.

Recordemos que si bien la medida de fuerza decidida por los bancarios es por 24 horas, los días lunes y martes de la próxima semana son feriados, por lo que no habría recarga de cajeros hasta el miércoles.

En diálogo con LV4 Monasterio señaló que “el paro es por 24 hs. y sería hasta las 0 de hoy. Lo que hagan mañana los bancos a nosotros no nos interesa o no nos incumbe, porque está fuera de la medida de fuerza. Para poder recargar los cajeros mañana necesitan un permiso especial del Banco Central. Si lo tienen o no, es muy difícil comprobar. Muchas veces no han recargado durante el fin de semana y no creo que este vaya a ser la excepción”.

“También hay que tener en cuenta que no podemos crear una psicosis en la gente, que vamos a estar 5 días sin banco y que no va ha haber dinero. Hemos tenido la consideración de venir avisando con anticipación, entonces la gente ha podido hacer sus trámites en el banco y en el caso de que surja algún imprevisto y necesiten efectivo, está la posibilidad de todas las estaciones de servicio, donde entregan efectivo y también los supermercados”.

“Entiendan al trabajador bancario -señaló Monasterio- que lo único que estamos haciendo es pelear por nuestro derecho y tener un sueldo acorde a los aumentos que estamos teniendo, sobre todo en u sector que ha sido el más rentable de los últimos tiempos, así es que enójense con los banqueros o con el gobierno, pero no con los trabajadores, que lo único que hacemos es pelear por lo que nos corresponde”.