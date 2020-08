Luli Trujillo es periodista y conductora del noticiero de las tardes de C5N. El pasado jueves por la tarde, protagonizó una discusión con el fiscal Santiago Terán, quien sostuvo una actitud agresiva con la periodista.

“Fue una situación inesperada, imaginé que podía ser tensa la entrevista porque el fiscal piensa algo con lo que no adherimos, como que las mujeres se armen. No era para enojarse de esa manera. Se enoja porque no le doy la respuesta que quiere, no porque no le respondo”.

Al aire de Mañana Nacional, comentó que “el enojo y la reacción fue muy visible. Fue fácil visibilizar el machismo, el patriarcado y el maltrato con todo lo ocurrido. A veces esto queda en la teoría y esta vez era imposible no darse cuenta”.

“No hubiera reaccionado así en otra situación. Imaginemos una mujer vulnerada, que va a una fiscalía que, con desventaja. Las mujeres vivimos cotidianamente microviolencias, hay personas que no las reconocen, esto fue algo tan notorio que es muy difícil que no se reconozca. No es un loquito aislado, es un sistema, toda una sociedad”.