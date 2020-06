“No es momento de candidaturas, menos de elecciones partidarias”

El ex jefe comunal capitalino, Alberto Paredes Urquiza consideró que “no es momento para hablar de candidaturas” en vistas a las elecciones legislativas del 2021, porque “sería hasta ofensivo para la gente, que se encuentra realizando un gran esfuerzo en esta cuarentena.” Además, Paredes Urquiza aseveró que “tampoco es momento para llamar a internas o elecciones en el Partido Justicialista.”

“Sería muy burdo, realizar elecciones en el PJ, en medio de la pandemia o en la postpandemia. No obstante, hace mucho que no participó en el partido. De igual manera, me consideró justicialista y volveré al PJ, cuando se discuta política, el proyecto de provincia que necesita la sociedad, y para ayudar al gobernador, inclusive. Ahora, si nos juntamos para hablar mal de uno o del otro, para operar a alguien por los medios de comunicación, no tiene mucho sentido” sentenció.