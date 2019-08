No empezaron las clases en la escuela 130 de El Salitral

La Lonco de la Comunidad Cayulef de El Salitral, Liria Trupam y la tesorera Susana Lucero contaron en la radio la situación de los 25 estudiantes que no pudieron empezar su ciclo lectivo septiembre-mayo porque no se realizó el mantenimiento necesario del establecimiento y además, no hay gas. Los padres hicieron una carta en la que resolvieron no enviar a sus hijos a la escuela hasta que se hagan los mantenimientos. En este caso ejemplificaron con el estado de las cloacas, y con casos de descompostura de los estudiantes.