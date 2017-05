“No creen que se llegue a igualar el precio del GNC con las naftas”

Mario Amado, presidente de la Cámara de Expendedores y Anexos de Entre Ríos, habló tras las declaraciones del ministro , Aranguren, quien habría manifestado que “las inversiones en estaciones de servicio con GNC han sido un despropósito y que no tenía ningún sentido invertir para vender el gas natural en los automóviles”. En principio dijo que si eso sucede las estaciones de gas directamente “desaparecerían” y trasladarse costaría el doble. “Además recordó que “el GNC es una solución para taxis, fletes y transportes cortos por lo que no habría por qué liquidarlo”, dijo y señaló que siendo un año electoral “la suba del gas choca con la parte política, por lo que no va a subir a lo loco siendo que las elecciones están acá a la vuelta”.