No a la construcción “Portezuelo del viento” que afectaría a 5 provincias

Toda la población de las localidades ribereñas de la cuenca del río Colorado y las organizaciones sociales de productores y productoras concentrados en la Asamblea permanente por el río Colorado (Organización para la conservación del medioambiente) decimos no a la obra Portezuelo del Viento en manos de Mendoza, ni en manos de nadie, Portezuelo del viento no es solamente una represa, es un proyecto multipropósito que además de la represa, trae aparejado el trasvase del Río Grande al Rio Atuel.

Mientras se Atraviesa la actual crisis hídrica por la que está pasando el Rio Colorado, entendemos, que no están dadas las condiciones porque no se está cumpliendo la legislación vigente, este río se encuentra en crisis, todo el proyecto multipropósito que presenta Mendoza está hecho en base a datos sobre río que ya no existe, hablan de un río caudaloso, cuando nosotros lo vemos pasar y sabemos que ya no existe y se pretende extraer un volumen de agua que el río no puede proveer.

Además, hasta que no se cumplan un montón de condiciones, empezando por la evaluación del impacto ambiental, esta obra no es viable y no trae ningún beneficio para los que vivimos a la ribera del río y tampoco para los que se prevén de algunos servicios como es la cuidad de Santa Rosa…

El díade13 de agosto, la Asamblea por los Ríos Pampeanos presentó ante la Corte Suprema de justicia de la Nación, un escrito suscriptor por su apoderado Dr. Homero M. Bibiloni, en el amparo ambiental oportunamente iniciado contra la provincia de Mendoza, la Nación y COIRCO, que tiene como finalidad obstruir la construcción de la presa de Portezuelo del Viento hasta tanto no se garantice el cumplimiento de las normas ambientales y los derechos de todas las provincias ribereñas. La presentación de hoy tiene por objeto solicitar al Alto Tribunal el pronto despacho de la medida cautelar peticionada al inicio, y la continuidad del proceso, ante los hechos que se han producido en los últimos meses que configuran un avance hacia el inicio de las obras. Estamos esperanzados en lograr una respuesta que sea oportuna en orden a satisfacer la pretensión de nuestra parte.

En dialogo con Melisa Ibáñez, integrante de la Asamblea permanente por el río Colorado, relataba de esta manera al “Regreso Informativo de la tarde” los siguientes detalles