“Niños huérfanos digitales” y los peligros del grooming

Tras el femicidio de Florencia Romano, en el programa Vamo que venimo, consultamos a Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina sobre los peligros del grooming y se refirió a un trabajo que realizaron sobre 4276 niños, niñas y adolescentes y contó que arrojó datos alarmantes como que “de cada 10 niños de 9 a 17, 6 de ellos habla con desconocidos en internet. En el caso de chicos de entre 14 y 17, además, 3 de cada 10 fueron a un encuentro personal”, situación en la que la mayoría de las veces, la intención del adulto tiene que ver con tres delitos “abuso, explotación sexual o crimen”.

Navarro habló de “niños huérfanos digitales, un término que no solamente me duele dar, sino que con los años me duele sostener, porque vemos un mundo adulto anestesiado”. “Los chicos tienen la habilidad, la destreza, el manejo pero carecen de la percepción del riesgo”.

Escuchá la nota completa acá.