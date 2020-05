“Ninguna mujer debería ser madre porque se lo impongan”, expresó Silvia “Ketty” Scheider, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Bahía Blanca.

El pasado 28 de mayo se cumplieron 15 años desde su creación.

La campaña surge como una necesidad, planteada en los encuentros nacionales de mujeres, con tres consignas fundantes, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

Scheider enfatizó que se viene “tratando de que se entienda que nuestro primer territorio de soberanía es nuestro propio cuerpo, que no debe haber maternidades forzadas, y que ninguna mujer debería ser madre porque se lo impongan”.

