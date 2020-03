Nicolás Aguirre: “Tenemos la ilusión de volver a ganar”

En Atlético Tucumán nunca se imaginaron que el equipo se convertiría en juez del torneo, ya que en la última fecha recibirá al puntero River Plate, equipo al que tratará de vencer para volver al triunfo (no gana hace nueve fechas) y de paso acercarse a los puestos de la Copa Sudamericana 2020. “Es especial porque necesitamos volver a ganar. Tenemos que pensar en nosotros, sabemos que el rival se juega muchísimo, está peleando el torneo. Tenemos la ilusión de volver a sumar de a tres, no se nos vienen dando los resultados, pero trataremos de llegar de la mejor manera al sábado. Sin querer estás en la definición del campeonato, más allá de que no depende de nosotros. Siempre trabajamos para ganar y vamos a tratar de hacerlo porque necesitamos volver a sumar de a tres, pero también somos conscientes de que el rival está peleando el título y se juega mucho. Es un rival de jerarquía, muy importante, que ha guardado jugadores para tratar de conseguir el título. Pero nosotros tenemos la ilusión de volver a ganar”, declaró Nicolás Aguirre, quien se perfila como titular en el Decano.