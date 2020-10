Ni una menos puna está trabajando en la concientización social

Luana Pessoa, referente del movimiento por los derechos de las mujeres, dialogó con “El aire nuestro” y manifestó la necesidad de trabajar en concientizar a la sociedad sobre la violencia de género, reconoció el apoyo de la intendencia y anunció que trabajan para realizar otra marcha por los femicidios ocurridos en la provincia: “estamos muy mal en La Quiaca porque en menos de un mes se han registrado cuatro femicidios en la provincia y la verdad que nos afectó mucho. Tenemos mucho miedo de que pueda llegar a pasar también aquí, esto de salir y no volver a nuestra casa, por eso tenemos mucho temor y bronca a la vez.

DESCARGAR

Nosotras tenemos un grupo en donde participan chicas y chicos de La Quiaca, ahora vamos a organizar otra marcha y nos encontramos trabajando en ello, para ver cuando la realizamos.

Por otra parte, contarles que contamos con el apoyo de la colectiva feminista de la Puna; el Intendente Blas Gallardo, quien siempre nos da una mano cuando planteamos una inquietud en todo lo que necesitemos y lo más importante es que contamos con el apoyo de la sociedad.

Vemos como día a día crece el apoyo a nuestra causa, vemos más gente que se suma y se sensibilizan con nuestros pedidos de justicia, eso está muy bueno.

Mucha gente criticó a los dos jóvenes que se plantaron ayer con el cartel pidiendo perdón, pero eso es porque son intolerantes, nosotros interpretamos lo que hacían los chicos de buena manera. Ellos estaban pidiendo disculpas y perdón por todo lo que los hombres les hacen a las mujeres, por todas esas violaciones y muertes, entonces lo que ellos hicieron lo tomamos como que pidieron perdón por parte de todos los hombres. En esa postura los apoyamos y nos pareció muy bueno de su parte.

Muchas veces solo nos enteramos de los femicidios que son los que salen por las noticias, pero no vemos que antes de eso pasaron muchos episodios de violencia que se dan; hablamos de los maltratos físicos, psicológicos y económicos entre los tantos tipos de violencia que son ejercidas hacia la mujer. Entonces necesitamos que las mujeres no se callen y que se fomente la protección hacia la mujer, porque muchas veces no vemos contención para las mismas y por ello se da esto del temor a denunciar a su agresor o agresores. Sabemos que muchas instituciones no hacen nada o hacen caso omiso cuando la mujer denuncia, minimizando el hecho o volviéndolas a dejar en manos de la violencia.”

Estamos incentivando a toda la sociedad para que paren de matarnos y que se haga justicia por todas las chicas que se nos fueron y por las que están pasando por episodios violentos y entiendan nuestra lucha”.