Néstor Gorosito: “Tigre juega fácil”

Después de la goleada 5 a 0 sobre Atlético Tucumán del sábado a la noche en Victoria, el entrenador Nestor Gorosito señaló que “Tigre juega fácil”.

“A veces sale y a veces no, pero para mi no hay muchos secretos en el fútbol. Menossi tiene que juga de Menossi y Morales debe dedicarse a jugar, no va a correr al cuatro” opinó el director técnico.

Los números de Gorosito en su segundo ciclo de Tigre:

15 partidos

9 triunfos

3 empates

3 derrotas

30 goles a favor (2 por partido)

18 goles en contra

30 puntos (sobre 45 posibles)

66,6% de efectividad