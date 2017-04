Néstor García: “El problema es el machismo que hay en la sociedad”

La mesa conducida por Mirtha Legrand anoche estuvo de luto. Vestida de negro, la conductora explicó que le resultó muy “doloroso” hacer el programa dado que entre sus comensales estaban Néstor García y Andrea Lescano: los padres de Micaela García. “Nunca los voy a olvidar”, dijo y agregó que por la carga emotiva de la entrevista no pudo dormir la noche anterior. Los padres de la víctima contaron que están armando la Fundación Micaela García La Negra “para lograr los sueños que Micaela tenía y ayudar así a mucha gente” y rememoraron la vocación de servicio de la joven. Néstor García recordó que uno de los hermano de Micaela, pese a su proyecto de abandonar el país, le prometió al despedirse: “Yo no me voy a ir del país hasta que no sea el país que vos soñaste”.