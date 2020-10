“Néstor entendió que ensanchar derechos era terminar con privilegios”

El periodista, escritor y vicedirector de Radio Nacional, Gustavo Campana, dialogó con el programa Demasiada Tarde, por Radio Nacional Resistencia, sobre la reciente publicación de su libro “Néstor Kirchner: no les tengo miedo”, editado por Colihue, en el día en que se cumplieron 10 años del fallecimiento del expresidente.

“Néstor enfrentó al poder real. Recupera la palabra política, recupera a la política dándole órdenes a la economía y no al revés como fue durante tanto tiempo”, aseguró Campana. Y destacó que uno de los principales legados del ex presidente es el de “enfrentar a los poderes fácticos, al poder real, y demostrar que se puede, que de tanto en tanto el campo nacional y popular no solo gana algún partido sino que encima da alguna vuelta olímpica. Y que hay que pelear por encima de todas las circunstancias sin importar la estatura del enemigo”.

“En el hecho de atrevernos está la gran victoria, después vemos cuál es el resultado. Atrevernos es cumplir con nosotros mismos y de eso se trata. Néstor entendió que la única forma de ensanchar derechos era terminar con privilegios”, afirmó el periodista y escritor.