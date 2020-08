Nelson Rasini: “Pedimos a los empresarios que abonen lo que les corresponde”

El Secretario General de la Unión Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) en la ciudad, advirtió que algunos propietarios aún no realizaron la cancelación de la parte correspondiente, esto es el 50 por ciento, tal cómo se habían comprometido. “Hay compañeros que hace 120 días no reciben un peso”, señaló. Respecto a la reactivación del turismo en la cordillera de Neuquén, afirmó que se logró a partir de un serio trabajo. “Acá no estuvimos a la altura de las circunstancias y hoy lo estamos pagando”, sentenció en referencia a la compleja situación epidemiológica en San Carlos de Bariloche.

