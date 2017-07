Negri: “No se cerró una causa, la idea es retomar la acción después de octubre”

En Plato Fuerte, María Laura Santillán entrevistó al Diputado Nacional UCR por Córdoba, Mario Raul Negri, sobre la votación que se realizó en el Congreso para expulsar al diputado Julio De Vido, ex ministro de Planificación de Néstor y Cristina Kirchner. “”Acá no hay cosa juzgada. No hay que ir aplaudiendo.La idea es retomar esta acción después de octubre.No se cerró el análisis de la conducta del diputado De Vido. Acá no se cerró una causa. Nosotros sacamos más votos de los que lo defendieron pero necesitamos una mayoría agravada.”Además, recordó que De Vido tiene “5 causas de las cuales ya tiene dos procesamientos”