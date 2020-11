“Necesitamos jueces con perspectiva de género y en Derechos Humanos”

La abogada especialista en casos de violencia de género, Marianella Flores Díaz describió la difícil situación de las mujeres violentadas en distintas formas en La Rioja, donde los casos se incrementaron considerablemente desde el 2019. En particular, la letrada especificó la causa de una mujer que reclamó a cuota alimentaria de su hijo a su ex pareja, quién le realizó una contradenuncia, y la justicia a favor del hombre: “Hubo una clara violencia económica e institucional en contra de mi clienta, porque su ex pareja, es gendarme, y tiene los recursos para pagar la cuota alimentaria. Y el fiscal, y los jueces fallan a favor de él, con el agregado de criminalizar a la mujer, quien está exigiendo lo que le corresponde a su hija. Entonces, también hay una violencia hacia la adolescencia. Claramente, necesitamos jueces con perspectiva de género y derechos humanos, para que no vuelvan a ocurrir estos casos vergonzosos para la sociedad riojana.”

