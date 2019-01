“Necesitamos ganar”,afirmó Almirón

Jorge Almirón, técnico de San Lorenzo, aseguró hoy que “necesitamos ganar” el próximo sábado cuando el ‘Ciclón’ enfrente a Independiente por la 17ma. fecha de la Superliga.

“Necesitamos ganar, va a venir mucha gente y somos locales”, declaró en rueda de prensa Almirón, que todavía no consiguió un triunfo desde que asumió como DT de San Lorenzo hace seis fechas (acumuló cuatro empates y dos derrotas).

“Con el correr de los partidos, el equipo va a mejorar mucho. Tiene que evolucionar, no me quedo con el rendimiento actual. Probé alternativas de jugadores, pero todavía no tengo definido el equipo. El sábado queremos ganar”, añadió el DT.

Si se confirma la sanción a Fernando Monetti, quien golpeó a un alcanza pelotas en el encuentro contra Defensa y Justicia, Sebastián Torrico volvería a atajar en el arco de San Lorenzo después de un año en el que sufrió una luxación en el hombro izquierdo.

“Torrico es muy profesional, lo está haciendo bien (los trabajos en las prácticas), se tiene confianza”, señaló Almirón sobre el arquero.

La probable alineación sería entonces con Torrico; Marcelo Herrera, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Gabriel Rojas; Fernando Belluschi, Raúl Loaiza y Rubén Botta; Héctor Fertoli, Nicolás Blandi y Gustavo Torres.

Hoy se produjo la llegada del noveno refuerzo del equipo, Damián Pérez, un zaguero por izquierda que vino de Colo Colo de Chile con el pase en su poder.

Pérez se entrenó, aunque todavía no firmó. Hoy por la tarde se hará la revisación médica y después firmará el contrato, que será por un año. “Puede ser considerado, tiene un día más para entrenarse”.