Necesidad de repensar y resignificar el concepto de Independencia

En el contexto de la recordación del 9 de julio como Día de la Independencia de nuestro país, Patricia Leguiza de Radio Nacional Resistencia, habló con Agostina Conci, estudiante de historia: “el 9 de julio es una fecha importantísima, a la que debe considerarse como parte de un proceso que se inició en 1810 y que, 6 años después, cerró una primera parte del mismo”, indicó.

Conci hizo referencia al contexto político de ese momento, con acontecimientos políticos en Europa que tuvieron repercusión en América, sobre todo por los anteriores movimientos emancipatorios que se habían producido en este continente, que motivaron discusiones sobre las formas de gobierno que debían adoptarse, que fueron muchas y contradictorias, que incluían la posibilidad de instaurar una monarquía no absolutista, hasta incipientes formas de republicanismo.

“En aquellos años, Argentina no existía como la conocemos hoy, que comenzó a gestarse mucho tiempo después. Entonces se hablaba de las provincias unidas, con un territorio muy extenso en el que Tucumán, por su ubicación geográfica, tenía una importancia fundamental, y que fue usada para su designación como sede del Congreso que declaró la Independencia”, afirmó y señaló que la participación de las mujeres en el proceso emancipatorio comenzó a estudiarse desde hace no mucho tiempo: “se menciona a varias mujeres pertenecientes a lo sectores sociales más encumbrados, pero también de los más populares, que tuvieron participación en las milicias de entonces, y de las comunidades originarias que aportaron a muchas de sus integrantes”.

Al realizar una analogía del sistema sanitario de esos años con la de la actual pandemia, señaló: “no se puede hablar que existía en esa época un sistema sanitario, mucho menos público, tanto es así que las epidemias y pandemias eran recurrentes, al igual que en otras partes del mundo” y aseguró que los festejos de las fechas patrias fueron variando con el paso del tiempo y se buscaron elementos para resignificarlos, como en los del Centenario y Bicentenario: “fueron apareciendo ejes significantes como el de la unidad latinoamericana por ejemplo. Habría que apartarse de las imágenes de la carreta y el farol y preguntarnos qué fue la independencia y qué significa”, reflexionó.

En el final de la charla, Conci, invitó a explorar en las redes sociales, en la televisión, “canal Encuentro por ejemplo” y en las muchas propuestas independientes que existen, con el trabajo de indagación de historiadores que proponen debates muy interesantes.