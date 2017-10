Nazareno Godóy “No me liga nada sentimental hacia Zapla”

El director técnico del conjunto salteño calienta el compromiso ante Altos Hornos Zapla en Palpalá, se refirió a su salida de la institución , y además afirma que para Juventud “No es un clásico”

El ex jugador y director técnico de Altos Hornos Zapla, se refirió a la expectativa del encuentro por la fecha 7 del Torneo Federal A.

En dialogo con “Código Deportivo” expresó :

“En lo personal uno se juega cosa importante todos los días, siempre me asocian con clubes en donde jugué o dirigí , a mi no me liga nada sentimental hacia Zapla, tengo sentimientos solo hacia Chaco For Ever donde me formé”

“A mi también me dolió como me trataron en Zapla, es recíproco no me trataron nada bien, le dimos una clasificación que nunca consiguieron; siempre pusimos el pecho pero la gente nunca lo entendió y piensan que Zapla es River; me dolió que me trataran de ladrón cuando todavía Zapla me debe plata”

Por último comentó “No pienso en el recibimiento de la gente, estuve realmente en estadios complicados donde realmente la gente se hace sentir”

“Para nosotros no es un clásico el partido ante Zapla, son partidos que se vienen dando muy seguido, solo es un partido importante”