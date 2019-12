Navidad del Tridente

La llegada de Antoine Griezmann al FC Barcelona ha estado rodeada de polémica desde el primer día. En primer lugar por el documental que grabó para anunciar que se quedaba en el Atlético y después por su arrepentimiento y su posterior fichaje por el conjunto presidido por Bartomeu, aunque poco a poco comienza a adaptarse al equipo y a sus nuevos compañeros, especialmente con los del frente de ataque.Su asociación con Messi y Suárez ya da frutos y muestra de ello es el partido frente al Borussia Dortmund, donde los tres marcaron, combinaron y se gustaron.

Pero las muestras de afecto ya no se reducen a asociarse sobre el césped, sino que en las redes sociales han comenzado a enseñar que su buen momento va más allá de lo estrictamente profesional. Todos ellos comparten devoción por el mate, más llamativo en el caso de un Griezmann que desarrolló la afición junto a una fuerte pasión por todo lo relacionado con Uruguay como jugador del Atlético de Madrid. Y además han disfrutado de cenas que también el francés se ha encargado de mostrar en sus perfiles sociales o mensajes de cariño, como su felicitación a Messi tras conquistar su sexto Balón de Oro el pasado lunes.

Este miércoles han vuelto a vivir una tarde de convivencia realizando uno de los planes más navideños, a pesar de que todavía quedan tres semanas para las festividades. Erika Choperena, la mujer de Griezmann, ha publicado una fotografía de unos buñuelos de banana y ha identificado a todos los presentes a través de sus nombres de Instagram. Los asistentes han sido el propio Griezmann, Luis Suárez, Sofía Balbi, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, es decir, los miembros del nuevo tridente culé y sus respectivas parejas.

No obstante, no es la primera ocasión en la quedan para disfrutar de un plan festivo, puesto que ya coincidieron durante la celebración del 30 cumpleaños de Sofía Balbi el pasado mes de noviembre. A la fiesta organizada por la esposa del ariete uruguayo acudieron varios futbolistas del Barcelona además del francés, como Jordi Alba, Sergio Busquets o Cesc Fàbregas, que ya no viste de blaugrana pero que mantiene una estrecha relación con sus excompañeros. La relación entre los delanteros del tridente del FC Barcelona cada vez es más afectuosa fuera del verde y eso comienza a notarse también en los terrenos de juego. Las asistencias de Messi a Griezmann empiezan a salir y las celebraciones de ambos ya no desatan los rumores que se daban en las redes sociales a principio de temporada. El francés es ya uno más entre los pesos pesados del vestuario azulgrana.