El Procurador de la Corte, Dr. Alejandro Gullé, habló de su preocupación por el narcomenudeo al tiempo que vaticinó que si “se detiene a quienes porten armas, el delito disminuirá de manera notoria”.

El Jefe de fiscales, en diálogo con LV4 mencionó que actualmente es la Justicia Federal la que tiene jurisdicción sobre el narcotráfico y para darle injerencia a las provincias se necesita una ley que adhiera. Hay provincias que ya lo han hecho, caso de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Santiago del Estero”.

“Dije que si de existía la decisión política, yo con mucho gusto tomaría el tema, porque no tengo opción. Aunque, con la estructura que tenemos, no podemos hacerle frente. La Nación tendría que hacer aportes estructurales. Fiscales, una cámara; eso serían los términos. Cortando el menudeo se hace muy difícil la venta al mayorista”.

Por otra parte el Procurador ratificó el concepto de tolerancia cero a la portación de armas.

“Yo creo que se van a dar cuenta en breve ustedes del cambio. Cuando la cosa tiende a fluir de manera cotidiana, van a notar un cambio en la seguridad, sin ninguna duda. Cuando empecemos a actuar bajo las directivas que ya he dado se notará qué es lo que quiero, en qué circunstancias quiero que me detengan a las personas. Quiero que sean inflexibles con el tema de las armas de fuego. Hemos encarcelado muchísima gente por andar con un arma de fuego. No me importa el calibre, los quiero adentro. Cuando esto pase el delito disminuirá de una manera notoria”.