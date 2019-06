Naldo Labrin: “El arte debe tener la capacidad de transformar”

Sanampay (en lengua quechua significa hacer señales, estar presente), inicia una nueva gira por distintas ciudades del país y Zapala será el punto de partida de este recorrido. Presentaran su nuevo material: “fruto santo” “que representa el pan, algo que no debe faltar a nadie y debe estar siempre en la mesa” contó a radio nacional Zapala Naldo Labrin Director y Arreglador de la agrupación que lleva ya 42 años desde su fundación.

Este repertorio estará compuesto por: Canción al canto de mi tierra(Roberto Yacomuzzi – Naldo Labrin); El Adiós (Atahualpa Yupanqui-Víctor Heredia); Diurnal (Carmina Cannavino); Adónde irán a parar mis alas(Vicente Feliu); Fruto Santo(Bebe Ponti/Naldo Labrin), El Abuelo(Alberto Cortez), Te abracé en la noche(Fernando cabrera), Por la Mañanita(Violeta Parra), Poema “Defensa de Violeta Parra” Nicanor Parra (fragmento), Canción por Violeta (Bernardo Palombo/Damián Sánchez), En Silencio(Otilio Galindez), La Gaviota(Silvio Rodríguez), Gigantosaurus ( Naldo Labrin), Cuando escucho chacarera(Naldo Labrin), Adagio en mi País(Alfredo Zitarrosa.

Labrin reflexionó sobre la importancia de revalorizar el legado que nos dejaron grandes músicos y poetas argentinos de los años 50, 60 y 70: “Nosotros estamos invadidos por una música que pertenece a otra cultura, por una música industrial que no le voy a quitar el merito musical, poético no lo sé, porque no conozco los idiomas, pero que pertenece a otro sentir, y que a través de los medios masivos de comunicación han instalado un gusto en la juventud y han alejado a las nuevas generaciones de gozar de aquellos poetas y músicos”

El recital será este viernes 21 de junio en el Cine Teatro Municipal a las 21:30hs.