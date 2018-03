Nairobi y el posible spin-off de ‘La Casa de Papel’: “Me encantaría”

En diálogo con Modo Sábado, la actriz Alba Flores, una de las protagonistas de La Casa de Papel, habló sobre su rol en la serie, el feminismo y su relación con nuestro país.

“Construir a Nairobi fue un camino difícil”, afirmó Alba, quien además se mostró sorprendida por el impacto de la serie catalana en la Argentina. “Es impresionante la repercusión que tuvo. Nos llegan muchos mensajes desde allí”, dijo. Además, habló sobre su frase icónica en la serie, “se viene el matriarcado”. “Fue un pedido que hice yo, como respuesta al discurso machista de otros personajes. Pero la frase fue creada por los guionistas y me pareció maravillosa. Pedí por favor decirla mirando a la cámara, algo que no suele suceder, y me dejaron”.

“Fue mi escena favorita en la serie, disfruté todo el capítulo”, agregó.

Por otro lado, habló sobre la lucha feminista luego de lo que fue el 8M a nivel mundial. “En el espectáculo lo tenemos muy difícil. Las actrices lo tenemos duro, pero más las directoras y las guionistas, donde las tramas dejan mucho que desear”.

También se refirió a la posibilidad de venir a trabajar a la Argentina, aunque desechó la posibilidad de ir al ‘Bailando’. “Me veo en teatro, cine, en una tira; me encanta como trabajan allí. Pero no me veo en un concurso de baile”.