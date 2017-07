Nahuel Zárate será inscripto como refuerzo si no llega el transfer de Franco Sbuttoni

Resta poco más de 24 horas para que Atlético Tucumán juegue el partido revancha ante Oriente Petrolero, de Bolivia, por la vuelta de los 16vos de Copa Sudamericana –en la ida se impuso el Decano por 3 a 2- y el cuerpo técnico todavía no puede definir cómo formará la defensa debido a que no llegó el transfer para habilitar la contratación de Franco Sbuttoni. “Estamos esperando que llegue el transfer para saber si Sbuttoni puede jugar o no. En caso de que no suceda, inscribiremos a Nahuel Zárate”, indicó Ignacio Golobisky, vicepresidente segundo de Atlético Tucumán.