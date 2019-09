“Nadie cree más en Scola que el mismo Scola, busca lo máximo”

En Radio Nacional conversamos con Julio Lamas, un emblema del Basquet Argentino que en este Mundial fue entrenador de la Selección de Japón.

En díalogo con Tira Nacional dijo: “Creo que el equipo ganó una gran Medalla de Plata, y fue superando a lo largo del torneo partido a partido su máximo nivel.”

Luis Scola fue nombrado como uno de los mejores 5 jugadores de la Copa del Mundo y Lamas sobre él comento: “Luis es el jugador más trabajador que vi en mi vida, en cuanto a su capacidad de entrenamiento, la dedicación, todos los cuidados que hay tener que le permitieron extender su carrera y el tiempo de plenitud a la máximo posibilidad. Eso sumado al talento que tiene y una personalidad a prueba de balas, nadie cree más en Scola que el mismo Scola, siempre busca llegar a lo máximo”

En relación al partido con España en la Final dio su opinión: “Nos Superaron de entrada, no nos dieron opciones, primero tienen un poderío muy grande en rebotes y juego aéreo, eso hizo que Argentina no tenga contraataque y después aislarona Scola para que no entre en juego. Ese plan funcionó perfectamente, nos ganaron claramente, de la misma manera que Argentino se lo hizo a Francia o parecido a lo que le hicimos a Serbia”.