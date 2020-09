Nadia Guerrero: “Hasta ahora no me han dado ni una solución”

Nadia Guerrero tomó estado público cuando, acuciada por sus problemas habitacionales, tomó una casa en Chacra 30 que se encontraba deshabitada, y por lo cuál el municipio encaró un relevamiento sobre el uso y destino de las viviendas de planificación social.

En diálogo con “A la Intemperie”, relató que en su momento realizó todos los trámites para acceder a una vivienda social, procurando cumplir con todos los requerimientos pero que aun así, nunca hubo respuestas concretas, sino mas bien, remarcó “vivir un calvario”.

Guerrero dio detalles de su situación actual, señalando que “ellos no tuvieron soluciones para mí, no me dieron ayuda y me están castigando. Yo la decisión la tome solo para resguardar a mis hijos”.