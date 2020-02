Pasó a un cuarto intermedio la reunión entre UTA y Buses Paraná

En la Secretaría de Trabajo, en calle Buenos Aires, se desarrolló este viernes a la mañana una reunión de conciliación entre empresarios del transporte urbano de pasajeros y dirigentes de UTA. Los choferes levantaron este jueves a la noche una retención de servicios prevista para hoy por pedido del gobierno provincial y el Municipio de Paraná, luego de que las empresas no cumplieran con el pago de días descontados por paro durante el año pasado. En el encuentro, estuvo presente el secretario de Transporte de Entre Ríos, Néstor Landra, quien en representación del gobierno provincial garantizó que este viernes se depositará el subsidio al transporte que abona Nación, mientras que el monto que debe pagar la Provincia se haría efectivo entre el martes y miércoles de la próxima semana. Sin embargo, los empresarios sostienen que ese dinero no alcanza para cumplir con los sueldos de enero y lo adeudado de 2019. Ante este panorama, UTA está firme en su postura de que se abone todo este mismo viernes, por lo que empresarios y representantes de los trabajadores acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta las 16.30 para seguir negociando. “Si hoy no está acreditado el salario y lo que se adeuda de julio, es muy probable que entremos nuevamente en un conflicto, que hagamos paro”, adelantó Sergio Groh, secretario gremial de UTA.