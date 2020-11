Nación y municipio licitan la obra hidraúlica más grande de Comodoro

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Maximiliano López en diálogo con LU4 Nacional Patagonia puso en valor la licitación de los reservorios que llegan a la ciudad a contener las dificultades que presentan las épocas de lluvia y las inundaciones. “Es un hecho muy significativo pasar del informe del proyecto a poder licitar la obra de ingenieria hidraulica más grande que tendrá la ciudad en marcha, después de mucho trabajo que encabezó el intendente Juan Pablo Luque con Nación. El Concejo Deliberante también los asesores letrados con los privados para que se comprenda la relevancia de la obra, Dimos un paso importante en la apertura de ofertas, ahora estamos en la etapa de análisis, esperamos pronto poder avanzar, es una obra importante en el acceso al barrio Malvinas”.



“Son 300 metros de un terraplen con una obra de hormigón que es la obra de toma, después se baja de forma laminal, para que sea solo agua y no barro eso va a permitir que todo el discurrir del agua se alivie y no efecte a la propiedad privada. Valoramos el entendimiento de autoridades nacionales, la primer gestión que se hizo en enero con el ministro Katopodis fue comenzar las obras pluviales. El gobierno de Macri nos decia que no se podría hacer esta etapa en tramos, comenzar esta etapa es la forma de avanzar, ellos nos fueron sinceros no están los 5 millones, pero les indicamos cuál es lo más importante. En este camino esta también la obra del ensanchamiento del canal de la Avenida Roca, es la contraparte que pone el municipio y ayuda a una solución”.

En cuanto, a los plazos que se vienen para la puesta en marcha de la obra. López indicó que “en un mes se puede resolver el adjudicatario esta obra tiene un grado de complejidad pedimos que las empresas tengan el personal técnico con antecedentes de obras similares, porque es una obra que tiene un cálculo de la lluvia a 100 años de recurrencia, tiene que tener el personal técnico acorde. Estando bien esto se manda al Teribunal de Cuentas como cualquier otra obra, de Nación nos apuran para que esta obra suceda, tenemos un gobierno que no solo nos escucha sino que también nos acompaña”, cerró.