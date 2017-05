Nacif: “Esto no es verdad mi hija nunca estuvo detenida”

El intendente de Ingeniero Juárez aseguró que su hija no estuvo detenida y que estuvo en contacto con su abogado para que se inicie una investigación.

El intendente de la localidad de Ingeniero Juárez Rafael Nacif explicó que su hija no estuvo detenida y se refirió sobre las declaraciones vertidas por la directora del (ICA)Ercilia Agüero, dijo “yo leí ayer por las redes sociales que Ercilia Agüero directora del (ICA) había dicho que en corte de ruta ellos habían visto aterrizar avionetas en el campo de los políticos, yo recuerdo que hace más de 3 años Ercilia estuvo en el corte de ruta en la zona de fraga en donde yo tengo campo que no fue de mi padre, si no que es el mío”.

“No lo mencionaba directamente pero si había dicho que un gendarme le dijo que no se podía hacer nada porque era el campo de un político, además no sabía nada sobre la denuncia que presentó la gente de la Subsecretaria de Narcomenudeo, no estoy en contacto con ellos”, agregó.

“Si, desde ayer estuve en contacto con mi abogado para que se inicie la investigación sobre ese caso, realmente que Ercilia diga eso hasta puedo entenderla por su condición y la respeto como mujer”, indicó.

“Pero en el día de hoy que salga un letrado a decir me parece de una maldad absoluta, esto no es verdad nunca estuvo mi hija detenida y el daño que se está haciendo es tremendo porque nosotros venimos de una familia de trabajadores somos una familia bien constituida”, concluyó el intendente de Ingeniero Juárez Rafael Nacif.