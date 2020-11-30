标志性的歌曲为了10号

毫无疑问，阿根廷足球唤醒激情。在这种激情的顶峰，流行文化为迭戈·阿曼多·马拉多纳献唱了无数首歌曲。

马拉多纳，那个异教神灵知道如何选择在最高峰上行走以及穿越最悲惨的地狱：

矛盾、自大、有时英勇，最重要的是深深地被那些无形和根深蒂固的问题束缚，就像属于一个国家一样，一个如此多元的起源，可能只有足球是唯一的没有讨论或质疑热情之爱的境界。

以下是阿根廷为迭戈创作的三首具有标志性的歌曲：

1. 把欢乐带给我的心（菲托·佩雷斯）Dale Alegría a mi corazón (Fito Páez)。在86年墨西哥世界杯上，阿根廷夺得冠军。足球圣歌源于对抗英国人而踢进的第二个球。当时阿根廷正从恶性通货膨胀危机中走出来，并且仅在那年的前一年由于危害人类罪对军政府进行了审判。

2. 马拉多纳（安德烈斯·卡拉马罗）Maradona (Andrés Calamaro)。阿根廷著名的摇滚歌曲，歌中指出了迭戈作为世界足球人物的天赋。歌中的一段唱到“马拉多纳不是一个一般的人……”。

3. 上帝之手（罗德里戈）La mano de Dios (Rodrigo)。 罗德里戈是四重唱歌手（阿根廷中部科尔多瓦省的节奏）。马拉多纳说，这是他最认同的歌曲。 歌词讲述了他的人生故事，并且在他主持的一个电视节目中（2006年，上帝之夜）亲自演唱了这首歌曲。

翻译：汲丽娜

制作：西尔瓦娜·阿韦拉内达

朱利安·科特斯