Murió el peruano Miguel Loayza, ex jugador de Boca, River, Huracán y Rosario Central

Miguel Angel Loayza, notable delantero peruano que en el fútbol argentino jugó en Boca Juniors, River Plate, Huracán y Rosario Central, falleció hoy en Castelar, zona oeste del Gran Buenos Aires, a los 77 años, informaron desde la Casa del Futbolista, mutual a la que pertenecía el ex jugador.

Loayza deslumbró en el Sudamericano de 1959 jugado en Buenos Aires, lo que le abrió las puertas para pasar al fútbol internacional. Ese certamen, que ganó la Selección argentina, sirvió para consagrar a varios jugadores de Perú, entre ellos al “Maestrito”, como lo bautizaron a Loayza, en una recordada delantera que integraban Oscar Gómez Sánchez, Juan Joya, Alberto Terry y Juan Seminario.

Surgido al fútbol en el modesto club El Ciclista de Lima, a los 17 años debutó en la Primera, en 1957. Su juego, basado en una gran habilidad, lo llevó a Barcelona de España en 1960, y un año después llegó a Boca, que tenía al brasileño Paulo Valentím, a Ernesto Grillo a su regreso del club Milan, y a Dino Sani, notable mediocampista que formó parte del seleccionado de Brasil campeón del mundo en Suecia 58. Sin embargo, en Boca no fue campeón.

Loayza emigró primero a Rosario Central y después a Huracán, donde convirtió 35 goles en 77 partidos y fue idolatrado. Su paso por el “Globo” fue deslumbrante, a pura habilidad y todos los portales de Huracán recuerdan “al peruano Loayza” por su gambeta endiablada y su guapeza.

Renato Cesarini lo pidió para River en 1965. Fue finalista de la Copa Libertadores en 1966, aunque Loayza estuvo en el banco de suplentes cuando el “millonario” cayó ante Peñarol de Montevideo en Chile por 4 a 2.

“El peruano Loayza fue uno de los delanteros más habilidosos de los 60. Tenía gambeta corta, con la magia que en la misma época le reconocimos a Rojitas (Angel Clemente Rojas)”, comentó Juan Carlos Guzmán, de 76 años, ex compañero del fallecido jugador peruano en River.

También tuvo un exitoso ciclo en Colombia, en Deportivo Cali, ganador de tres torneos entre 1969 y 1971. “Quedó para siempre en el corazón de los caleños”, comentó Rodolfo “Fito” Micheli, titular de la Casa del Futbolista, quien lo trató mucho junto con la “Garza” Guzmán en los últimos años.

“No hace mucho, en el Congreso de la Nación, el Senado honró a figuras destacadas del fútbol argentino de los 60. Además de Luis Artime, Silvio Marzolini, Ubaldo Rattín y Daniel Onega, entre otros, Loayza fue reconocido como ‘extranjero destacado’ en un emotivo homenaje”, evocó Guzmán.

Loayza pasó sus últimos días internado en una clínica Castelar. Será velado en Casa Pache, en Morón, donde vivía desde hacía varios años.