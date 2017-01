Preocupación en México por los dichos de Trump

El periodista y escritor Jaime Muñoz Vargas, consideró complicada la seguridad y economía mexicana y las relaciones internacionales con Estados Unidos. Dijo que en la última semana, para Donald Trump no ha existido otro país que no sea México y eso no ha sido favorable. Resaltó que la migración desde México hacia territorio norteamericano “es permanente”, pero que incluye a habitantes de otros países de América Latina. Además, dijo que los asusta que Trump haya puesto su mirada sobre su país como lo hizo en éstos últimos días.