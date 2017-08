Municipios discriminados por el gobierno provincial

http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2017/08/04163007/MIGUEL-POSTIGUILLO-P%C3%A1gina.mp3 Miguel Postiguillo, intendente de Santa Rosa del Conlara, cuestiona al gobierno provincial la manera en la que se manejan y distribuyen los Aportes del Tesoro Nacional.

“No se justifica de ningún modo que la provincia retenga 5 millones de pesos del municipio de Santa Rosa”, expresó Postiguillo en diálogo con Nacional.

“El pueblo no tiene la culpa que yo sea de la Unión Cívica Radical. No debería importar el pensamiento del intendente y la provincia debería ser equitativa e igualitaria, que San Luis no lo es”.