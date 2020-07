Municipales zapalinos rechazan pago en cuotas de aguinaldo

Desde la Asociación de Trabajadores Municipales informan que fueron convocados los sindicatos que representa a los municipales, el día martes por la mañana, a los tres gremios ATM, UPCN, y SOEMS con el intendente Carlos Koopman y la secretaria de gobierno Belén Aragón, básicamente nos llamaron para decirnos que estaban evaluando pagar en 2 veces el aguinaldo porque aparentemente no les iban a mandar toda la plata que habían pedido. Nosotros desde los gremios les planteamos que no estamos de acuerdo en que sea fraccionado el aguinaldo, por ahí entendemos que la situación económica no es la mejor, así que, nosotros les pedimos que hicieran un esfuerzo y los que ganan menos pudieran cobrar el aguinaldo de una sola vez, hay compañeros que cobran 15 mil, 16 mil pesos entonces estaría bueno que ellos pudieran cobrar de una sola vez el aguinaldo, nosotros esperamos que la evalúen de manera seria que no se cierren solamente en lo que ellos expresaron porque nosotros tratamos de buscar algún tipo de negociación que puedan mejorar para los compañeros…

De la siguiente forma lo explico Fabian Méndez, secretario general de la Asociación de Trabajadores Municipales de Zapala, al “Regreso Informativo de la tarde” …