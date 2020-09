Municipales pidieron a los ediles el acompañamiento a sus reclamos laborales

Un grupo de empleados municipales se hicieron presente en la sesión del Concejo Deliberante, para repudiar la denuncia penal presentada por tres ediles por la presunción del delito falsedad ideológica y alteración de documentos públicos, que derivó en un allanamiento en las oficinas de la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP), en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscalía de la IV Circunscripción.

Al respecto, y en declaraciones a Radio Nacional, Segundo Andrade, secretario general de la Junta Interna de ATE, señaló que “nos encontramos con un allanamiento, un circo mediático con la policía de la brigada, un comisario enojado y prepotente durante el procedimiento de la CIAP como si fuéramos delincuentes”.

A la vez hizo un raconto de la situación de los trabajadores desde el inicio de la pandemia, indicando que “ya no le creemos ni al Ejecutivo ni al Legislativo, que han tenido una bandera para ir contra los empleados municipales. Parece que les molesta el Convenio Colectivo de Trabajo”.

“Mas allá de la discusión que tenemos que tener, les pedimos que ayuden a resolver el conflicto que se ha instalado en el municipio, lo adeudado en ropa de trabajo, lo adeudado por horas extras y otros asuntos que, a raíz de este circo mediático, no vamos a dejar de reclamar. Le exigimos a los concejales que intercedan también en las cuestiones no resueltas que el Ejecutivo no cumple con nosotros”, manifestó.

Por ese motivo, Andrade detalló que al finalizar la sesión, y tras reunirse con los integrantes de los distintos bloques, se labró un acta en la que los concejales acuerdan acompañar los reclamos comprometidos en el marco de la CIAP.