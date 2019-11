Municipales esperan respuesta al reclamo del pago de un bono extraordinario

El Secretario General del Sindicato de los trabajadores municipales, Jorge Perafán se mostró preocupado por el salario de los trabajadores a quienes representa y dijo que la negociación por el pago de un bono fue una negociación que “no tuvo un punto feliz”.

“No lo pudimos lograr, porque no estaba dentro del acuerdo firmado, que permitirá que en el mes de noviembre nos sentemos a charlar de la inflación y llegar a un acuerdo. Lo que pedimos –detalló el dirigente gremial- fue un bono extraordinario, como lo han dado la mayoría de los Departamentos. Desgraciadamente la municipalidad de San Rafael, creo que ha sido la única que no tuvo plata para darle un bono a los empleados. El viernes pasado tuvimos la última conciliación en la Subsecretaría de Trabajo, donde dijeron que no tenían nada para ofrecer”.

No obstante, Perafán pidió a los trabajadores del sector, quienes hoy celebran su día, que no pierdan la esperanza de lograr alguna mejora en el encuentro previsto para el 20 de este mes.