Mujeres trans resistieron el desalojo en un hotel porteño

En el Hotel Saavedra del barrio de Once viven más de veinte personas y muchas son trans que están en riesgo de ser desalojadas. Silvana Chocobar es una de ellas y dialogó con el programa Mujeres de acá, donde expresó los problemas que enfrentan con el dueño por querer echarlas. Debido al contexto de coronavirus, manifestó: “No teníamos dinero para pagar este mes, la plata que teníamos lo usamos para comer. Y no podemos salir a trabajar, porque es lo que corresponde” por la cuarentena. En tanto, destacó que si bien hay mucha gente que colabora, no alcanza para vivir.

