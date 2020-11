Una vecina que tiene su vivienda en Lomas del Mirador II en Paraná, afirma que personas del barrio la agreden porque esperan que se retire del lugar. “Me tiran piedras, van y me molestan en mi casa”, contó Roxana Frutos. Aseveró que desde la comisaría no le dan respuestas por lo que realizó una denuncia al Servicio de Emergencia 911 y también ante la Fiscalía. “No quiero irme del barrio pero así con amenazas no quiero vivir”, aseveró.

