Moviliza la UOCRA seccional Jujuy

Moviliza la UOCRA Jujuy , en reclamo por falta de pagos , son mas de quince empresas que trabajan con obras públicas y son alrededor de diez empresas que trabajan con la construcción de viviendas ,se reclama al IVUJ que emitió cheques sin fondos correspondientes a los certificados del mes de Mayo que tienen una suma en pesos de casi 55 millones , eso lamentablemente incidió en el cobro de los obreros que a la fecha ya se les adeuda las dos quincenas del mes de Junio sumado al aguinaldo, el presidente del IVUJ , Gustavo Muro aduce que los cheques se emitieron pero que no llegaron fondos de nación.

Hay muchos obreros que perdieron su trabajo y todavía no cobraron su liquidación correspondiente , esto debido a que las empresas no tengan el dinero para poder absorber los saldos de dinero adeudado, son mas de dos mil obreros de toda la provincia que todavía no han podido cobrar en tiempo y forma , si no se cobra hasta el día de mañana habrá muchas obras que se van a paralizar .