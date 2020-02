Moreau aclaró la situación de Scioli y apuntó contra Juntos por el Cambio

El diputado Nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, se refirió a la denuncia de Juntos por el Cambio, a raíz de la presencia de Daniel Scioli en el recinto para lograr quórum y tratar la reforma jubilatoria de jueces y diplomáticos, y apuntó directamente contra la oposición. “Cambiemos necesita defender jueces y fiscales que le fueron muy útiles en la campaña electoral”, aseveró.

En diálogo con la Radio Pública, Moreau aclaró que Scioli “es un dirigente político, electo en la lista de diputados del Frente de Todos, y no es embajador”. “Tiene aprobado su pliego, pero el Presidente no firmó el decreto que lo designa como embajador y, hasta que ese hecho no se produzca, sigue siendo diputado”, explicó.

El interbloque Juntos por el Cambio había cuestionado la forma en que el oficialismo reunió quórum para tratar el proyecto y denunció que se “decidió vulnerar al Congreso argentino y con él a los millones de ciudadanos que con su voto decidieron la integración del mismo”.

“Queremos expresar nuestra profunda preocupación y repudio por los hechos ocurridos en el día de la fecha en el seno de la Cámara de Diputados de la Nación. El Poder Legislativo es la casa de la democracia, por eso es tal la gravedad de lo acontecido que casi no registra precedentes en nuestra historia constitucional”, expresaron a través de un comunicado de prensa.

Moreau dijo que, desde un principio, “el macrismo hizo todo lo posible para que esta ley se sancionara, de alguna manera, devolviendo los favores que estos jueces y fiscales, no todos, le hicieron a Cambiemos durante cuatro años tratando de estigmatizar y perseguir a la oposición para descalificarla”.

“Cambiemos necesita defender jueces y fiscales que le fueron muy útiles en la campaña electoral“

“Algunos amigotes de Cambiemos actuaron como mercenarios y un mercenario quiere plata. Como ahora había una posibilidad de que perdieran una parte, que no era muy sustantiva, de sus ingresos como jubilados, le impusieron a Cambiemos que obstaculizaran la ley”, añadió.

Ahora, con la media sanción de Diputados, el Senado se reuniría mañana para tratar el proyecto.

Según explicó el legislador oficialista, esta no es la primera vez que se intenta avanzar sobre este punto y negó que exista un “revanchismo” contra el Poder Judicial. “Se trata de equilibrar el sistema de la seguridad social porque queremos evitar que se privatice. No queremos que se mantengan desequilibrios y el del Poder Judicial es un desequilibrio. Produce un déficit de más de 9 mil millones de pesos y se lo hacemos pagar a los que cobran 14 mil pesos”, indicó.