Morales: “No se han tomado en cuenta las necesidades básicas”

Marta Morales, candidata a diputada suplente por el sublema Todos Por Gregores acompañando al candidato a diputado por municipio de Gregores, Jorge Poclepovic, en el espacio político del ex gobernador Daniel Peralta, Santa Cruz Somos Todos, apuntó contra los partidos de gobierno tanto a nivel nacional como provincial y analizó que “no se han tomado en cuenta las necesidades básicas”, como vivienda, luz, agua y gas.

En ese sentido resaltó que es necesario dar prioridad a las obras que se realizan en Santa Cruz, como pudo haber sido un gasoducto para Gregores y resaltó que “las obras que se hagan deben ser en beneficio de la población y no para unos pocos” en referencia a la obra de extensión del tendido de red de gas en la zona de la isla fea y no en otras zonas mas pobladas de Gregores.

Por último apuntó contra el clientelismo y concluyó “Las ayudas que te dan hoy no resuelven los problemas a futuro”.