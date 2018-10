Morales: “Me parece injusto y no creo que sea el camino”

El gobernador Gerardo Morales se manifestó en contra del pago a las empresas de gas de manera retroactiva por la devaluación del dólar y se mostró en la vereda opuesta al Ministro de Energía Javier Iguacel, quien anunció que desde enero del 2019 los usuarios de gas natural deberían pagar cuotas extras para compensar a las empresas. Morales expresó: “Me parece muy injusto y no creo que ese sea el camino, no comparto cobrarle a la gente de manera retroactiva. Por eso yo planteo retenciones más altas por que una crisis con una devaluación tan importante que tuvimos la pagan los pobres, la gente, el trabajador, por que el sistema financiero se cubre y siempre ganan plata, me parece que hay que tener cuidado con estas cosas, la verdad a mí me sorprendió”.