Montenegro: “Nosotros estamos haciendo. Ellos tuvieron la oportunidad, y no lo hicieron”

Román Lejtman dialogó Guillermo Montenegro, precandidato a diputado y embajador saliente en Montevideo. Montenegro señaló que la estrategia electoral de Cambiemos no se centrará en la confrontación con Cristina Fernández de Kirchner sino en la promoción de la lucha contra las mafias y el narcotráfico que lidera en la provincia María Eugenia Vidal. “Lo más importante que podemos hacer es dialogar con la gente”, remarcó el candidato, tercero en la lista por diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cuando hacemos timbreos muchas veces nos dicen ‘A mí no me llegó nada’ y yo les digo que confíen y les explico”, declaró.