Monsanto lo despidió sin causa y ahora ordenan que le devuelvan el trabajo

Álvaro Armanini sufrió un accidente que lo dejó en silla de ruedas. Monsanto, la empresa para la que trabajaba en ese momento, decidió hostigarlo de manera laboral para provocar su renuncia, lo que no sucedió, por lo que se tomó la decisión de despedirlo. Sin embargo, el juez de Conciliación y Trámite del Trabajo (Iº Nominación), Carlos Frascarolo, admitió la demanda que interpuso Armanini y ordenó a Monsanto a restituirle el puesto de trabajo que tenía. “Tuve un accidente deportivo hace ocho años, que me dejó en silla de ruedas, Lo que trato de transmitir es que la única diferencia con las otras personas es que solamente no puedo caminar. Trabajando en la empresa me desempeñaba como coordinador del norte en la producción de maíz para Monsanto, y me despidieron. Cuando tomás un poco de distancia te das cuenta de las cosas que te hacen, que se soportan y que claramente era una estrategia para cansarme y que renuncie. Decidí hacer una denuncia por discriminación y la conclusión es que el juez Frascarolo falla a favor y logro sanar una herida y recuperar la confianza de lo que yo veía y me estaban haciendo y cómo lo estaba pasando, que no estaba bien. Logramos este desenlace”, contó Armanini en diálogo con El Equipo Nacional.