Mónica Macha: “No hay que dejar pasar esto en nuestro espacio político”

Mónica Macha es diputada nacional y presidenta de la comisión de género y diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación. Al aire de Mañana Nacional comentó su perspectiva respecto al escándalo desatado ayer en el Congreso que derivó en la renuncia del diputado Juan Ameri.

“Es un escándalo, una situación irresponsable del diputado de no estar atento a la situación en la que estamos. Podemos estar remotamente, pero el espacio que aparece en la cámara es como estar en el Congreso. Es una cuestión de respeto básica por el pueblo y lo que estamos trabajando. Hay irresponsabilidad política. Es una persona con denuncias de acoso, hay un dejo también de impunidad”.

La legisladora del Frente de Todos sostuvo que “las primeras declaraciones que aparecieron fueron para relativizar y quitar gravedad. Quizás pensó que no era para tanto. No ubicó el lugar en que nos puso. Estábamos viendo proyectos para ver como acompañar a las personas en este momento tan complejo, con pérdida de trabajo, personas contagiadas y fallecidas. Es un dato a tener en cuenta, no es cualquier contexto”.

“La gran mayoría votamos aceptar la renuncia. La puso a disposición, no es una renuncia de modo indeclinable. Nosotros aceptamos la renuncia pero con esta cuestión. Hay que conformar una comisión que en los próximos días va a emitir un comunicado”. La diputada manifestó que “no hay que dejar pasar en nuestro espacio político, ni la sociedad, que una persona con estos antecedentes esté en una lista y pueda erigirse como representante del pueblo, porque no lo es”.