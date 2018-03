Mondotte habló de las autoridades del HCD y de la obra de av. Balloffet

El pasado miércoles se cayó la sesión del HCD porque no se logró acuerdo para la elección de autoridades y composición de comisiones. En esa oportunidad se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta la mañana del martes próximo.

El concejal electo Francisco Mondotte (UCR-FCM) expresó en primer lugar el respeto que siente por los ediles en funciones y dado que el 1º de mayo asumirá sus funciones, dio su opinión respecto de la conformación de las comisiones.

“Sí me gustaría que la conformación de las comisiones permita que en San Rafael haya un verdadero control republicano por parte de quienes somos opositores al gobierno municipal”- comentó y agregó- “me parecería muy valioso que la comisión de Legislación, que es clave, que es muy importante, tuviera una mayoría opositora para, justamente permitir que quienes gobiernan tengan la tranquilidad de que pueden ser controlados y sobretodo –añadió- quienes aportan, que son los sanrafaelinos, sepan que sus recursos van a estar bien custodiados.”

Por otra parte el licenciado Mondotte se refirió a la demora en las obras de la avenida Balloffet y el pedido de informe solicitado por sus correligionarios. Dijo que hay muchos vecinos que están molestos con esta situación “han pasado 45 días, las máquinas no se mueven, me parece que la empresa nos debe una explicación a los sanrafaelinos –afirmó- después de muchos años estuvo el dinero, se hizo la licitación, se avanzó como correspondía y me parece que esa empresa, que además tiene algunos vínculos políticos muy importantes en San Rafael, debiera darnos una explicación pública a todos”-finalizó.