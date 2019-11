Mona Gallosi: “Siempre invito a las mujeres a acodarse a una barra”

La bartender Mona Gallosi visitó el estudio de Fm Folklórica 98.7, conversó con Cholo Gómez Castañón y contó los secretos de su oficio. Anécdotas e historias detrás de la barra, la invitada oriunda de Cipolleti, recordó aspectos de aquella ciudad neuquina.

La invitada contó que motiva a las mujeres a animarse a sentarse a las barras de los bares. “Siempre invito a las mujeres a acodarse a una barra; nunca me molesto estar sola y pedirme algo en una barra. No me parecía que fuera vulgar, ni que te dejara en un lugar de objeto; pero había una cosa machista”, opinó.