Molina: “Hubo miles de reclamos por aguinaldos mal liquidados en Entre Ríos”

Lorena Molina es Secretaria Adjunta del gremio docente entrerriano se refirió a la molestia generalizada en los docentes entrerrianos luego de haber cobrado los aguinaldos que fueron mal liquidados, por lo que en la jornada de ayer se realizó una asamblea para definir los próximos pasos a seguir y el reclamos al gobierno.

Molina manifestó:”Fue de manera masiva y esto tiene que ver con el sistema de liquidación. El gobierno ha tercerizado la liquidación de haberes, antes se hacía de manera manual y ahora se liquida por un sistema computarizado”.

A esto, el gremio solicitaría al gobierno una auditoría a la empresa que tiene a cargo la liquidación para descartar un defalco al estado provincial.

En tanto, desde el gobierno provincial emitieran un comunicado manifestando que los haberes liquidados no tenían errores, a lo que Molina contestó: “El gobierno sabe esto porque se empezó a pagar el aguinaldo el miércoles y para el viernes ya tenían una complementaria”.

Mas tarde dijo: “Nosotros queremos que el Ministro de Economia y el Presidente del CGE, el Gobernador y el Vice Gobernador reconozca que el sistema no es bueno”.

DECLARACIÓN CONSEJO DE SECRETARIOS GENERALES

La Comisión Directiva Central y el Plenario de Secretarios Generales de AGMER con la presencia de los diecisiete Departamentos, reunidos en la ciudad de Concepción del Uruguay el día 18 de julio de 2017, luego de analizar la situación generada por los recurrentes errores de liquidaciones que se profundizaron con el pago de aguinaldo resuelve comunicar a la docencia y la comunidad entrerriana lo siguiente:

– En primer lugar, denunciamos que el Gobierno de la Provincia es el responsable de la mala liquidación de los haberes de los docentes entrerrianos. Los llamados errores de liquidación aumentaron en proporción al pagarse el aguinaldo y así vemos como el sistema proporcionado por la empresa Lemondata S.A. no se adapta a la realidad docente y por lo tanto debe ser dejado de lado y volver al sistema vigente hasta Octubre de 2016.

– En virtud de lo expuesto, demandamos una audiencia inmediata de nuestra Comisión Central y el Plenario de Secretario Generales con el Vicegobernador Adán Bahl, el Ministro de Economía Hugo Ballay, el Presidente del Consejo General de Educación José Luis Panozzo y los equipos técnicos encargados de las liquidaciones. En dicha audiencia se demandarán precisiones acerca de los motivos de los errores de liquidación, los plazos en que se subsanaran los mismos y que se vuelva al sistema anterior de liquidaciones. En caso de no tener respuesta a estas demandas se convocará a Congreso de la entidad para resolver los pasos a seguir.

– También definimos solicitar al Tribunal de Cuentas de la Provincia una auditoria acerca del funcionamiento del Sistema de liquidaciones docentes desde la implementación del actual sistema a la fecha donde se determine quienes realizan las liquidaciones (si fueron empleados estatales o privados), y la magnitud de los errores.

– El plenario por este tema se declara en sesión permanente y establece una próxima reunión no más allá del jueves 27 del presente mes. Previamente a esta sesión se realizará una Jornada Provincial de Asambleas Escolares de dos horas por turno el martes 25 de julio.

– Otro punto que genera preocupación de este plenario es la situación de los trabajadores de los Centros de Actividades Infantiles y del Plan Mejora Institucional (PMI) quienes desde marzo están trabajando y aún no han percibido sus haberes.

– Por último el Plenario repudia la represión a los trabajadores de la empresa PepsiCo.